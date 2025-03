Giornalismo sportivo in lutto: addio a Maurizio Romano ed Elio Corno

Il giornalismo sportivo italiano perde due figure di spicco. Si è spento a Napoli all’età di 86 anni Maurizio Romano, noto per la sua lunga carriera come inviato della Rai e del quotidiano Roma. Volto familiare per gli appassionati di calcio, ha raccontato con passione e competenza gli anni d’oro del Napoli di Diego Armando Maradona, contribuendo a tramandarne le gesta.

Nel corso della sua carriera, Maurizio Romano ha collaborato con diverse testate, tra cui Raisport e la Tgr Campania, ed è stato protagonista di programmi nazionali come La Domenica Sportiva. Oltre al lavoro televisivo, ha diretto la rivista Supersport 2000, impegnandosi nella diffusione della cultura sportiva in Italia.

Anche il mondo dell’informazione sportiva lombarda piange una grave perdita: è scomparso a 78 anni Elio Corno, giornalista appassionato e grande tifoso dell’Inter, noto soprattutto per la sua partecipazione alle trasmissioni delle televisioni private. A lungo responsabile delle pagine sportive de Il Giornale e caporedattore della Gazzetta dello Sport, è stato un volto popolare del Processo di Aldo Biscardi e una presenza fissa in programmi come Qui studio a voi stadiosu TeleLombardia.

