Giornalismo sportivo leccese e pugliese in lutto per la morte di Silvia Famularo. Volto noto delle tv locali, si è spenta a 66 anni nella mattinata di sabato 27 agosto al termine di una malattia. Tifosissima del Lecce, che ha seguito per anni, il club giallorosso si è unito al dolore dei familiari: “Ciao Silvia…Siamo certi che da lassù continuerai a tifare e ad amare il Lecce come hai sempre fatto, da appassionata e da professionista, commentando e raccontando le imprese dei giallorossi. Profondamente addolorati esprimiamo il più sentito cordoglio alla famiglia Famularo e Quarta Colosso…ciao Silvia mancherai a tutti noi”, si legge sui canali social del Lecce. Alla famiglia Famularo le più sentite condoglianze dalla redazione di Antenna Sud. (Foto Us Lecce)