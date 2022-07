È morto Eugenio Scalfari. Il fondatore di Repubblica aveva 98 anni. Nato a Civitavecchia il 6 aprile del 1924, Scalfari è stato il primo direttore-manager dell’editoria italiana, padre di due ‘creature’ come L’Espresso e Repubblica, nate dal nulla, ma che in pochi anni non solo hanno raggiunto i vertici della diffusione e lasciato un’impronta indelebile.