Giornali diffusi su gruppi Telegram, scatta l’operazione “#CheGuaio!”

Condividi

Entravano nei sistemi informatici di numerose società editrici di riviste, giornali e libri sottraendo migliaia di file pdf per poi divulgarli in gruppi telegram, ben 17 quelli individuati e chiusi. E' caccia ora ai pirati informatici accusati dalla Guardia di Finanza per riciclaggio, ricettazione, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, furto e violazione della legge sul diritto d’autore. L'operazione denominata “CheGuaio” scaturisce dalla denuncia della Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) presentata lo scorso 10 aprile all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM); l’authority, in particolare, aveva richiesto l’intervento dell'Autorità Giudiziaria per contrastare il fenomeno della pirateria digitale, diffuso sui social media.

Sono state stimate perdite dalla Procura di Bari in 670mila euro al giorno, corrispondenti a circa 250 milioni di euro all'anno, "giacché gli utenti iscritti ai canali in argomento sarebbero circa 580 mila, in aumento nel periodo di diffusione del virus Covid-19, e con un incremento dell'88% delle testate diffuse illecitamente".