Giorgio Armani in convalescenza, salta saluto alla Milano Fashion Week

Giorgio Armani, in fase di convalescenza dopo un recente ricovero ospedaliero, non prenderà parte al consueto saluto al termine delle sfilate Emporio Armani e Giorgio Armani previste in questi giorni nell’ambito della Milano Fashion Week.

A comunicarlo è stata la stessa maison, spiegando che lo stilista, che compirà 91 anni l’11 luglio, ha preferito restare nella propria abitazione per recuperare le forze in vista dei prossimi impegni internazionali, in particolare quelli parigini. “Armani è a casa e sta bene, ma preferisce riposare”, hanno chiarito dalla casa di moda.

A rappresentare il fondatore sarà il suo storico collaboratore e braccio destro Leo Dell’Orco, che salirà in passerella al termine degli show per omaggiare il pubblico.

La notizia ha immediatamente suscitato attenzione nel mondo della moda, dove la figura di Armani rappresenta da decenni un punto di riferimento stilistico e culturale. Nonostante l’assenza, la sua impronta rimarrà evidente in ogni dettaglio delle collezioni presentate, segno della continuità e della forza creativa della maison.

La settimana della moda milanese prosegue quindi con una sfilata in meno dal vivo per il celebre stilista, ma con la stessa intensità di stile che contraddistingue il marchio Armani a livello globale.

