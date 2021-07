Giorgilorio| Vasto incendio in corso. Chiusa tangenziale

IMG_4445

Domenica di fuoco in tutto il Salento. Tanta paura a Giorgilorio, frazione di Surbo, a poca distanza dal centro commerciale Mongolfiera, dove un incendio partito da alcune sterpaglie ha presto avvolto e distrutto anche 3 vetture, lambendo pure alcune abitazioni. Il fuoco partito da Via dell’Aquilone è arrivato a via martiri d’Otranto.Andare in fiamme due auto

L’intervento iniziato alle 15 è tuttora in corso Un Vigile del Fuoco si è sentito male ed ha avuto bisogno delle cure del 118.

Sul posto squadra boschiva prima partenza supporto e squadre di protezione civile. Si è dovuta chiudere la tangenziale in entrambe le direzioni.