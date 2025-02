Giorgetti da il via all’anno degli studi della Gdf

Roma – Il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti evidenzia i rischi dei criptoasset legati alla criminalità e l’importanza di regolamentare la finanza digitale. Lo fa, durante l’inaugurazione dell’anno di studi 2024/25 della Scuola di polizia economico-finanziaria delle fiamme gialle dove erano presenti tra gli altri il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro, il Ragioniere Generale dello Stato, Daria Perrotta, il Comandante della Scuola, Francesco Mattana. Giorgetti ha lanciato un chiaro alert sul rischio che gli investimenti in criptovalute, Bitcoin & Co. possono comportare.

Il nuovo corso di studi si caratterizza per un’offerta formativa multidisciplinare, altamente specialistica e sempre al passo con l’evolversi dei mutevoli contesti nei quali la Guardia di Finanza opera. Fondamentale la tutela economico finanziaria del Paese. Per questo, formare i protagonisti della lotta alla criminalità economica, al riciclaggio, alle frodi fiscali e ad ogni altra forma di illecito in grado di minacciare concretamente l’integrità e la stabilità del nostro sistema economico e sociale e’ quanto mai necessario

