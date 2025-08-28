Giordano (Ugl Matera): “Sanità lucana più forte con Latronico”

Pino Giordano, segretario provinciale dell’Ugl Matera, esprime pieno sostegno all’assessore regionale alla Salute Cosimo Latronico, sottolineando come la sanità lucana stia compiendo passi importanti in termini di qualità, organizzazione e vicinanza ai cittadini.

“È questa l’immagine di una Basilicata che può affrontare le sfide della salute con forza, solidarietà e competenza”, ha dichiarato Giordano, evidenziando l’importanza di continuare a investire nella formazione dei medici, nel rafforzamento delle competenze e nella valorizzazione dei professionisti del settore.

Il segretario Ugl ha richiamato due recenti episodi significativi: il prelievo multiorgano effettuato all’Ospedale San Carlo di Potenza grazie alla donazione della famiglia di un giovane 17enne, e il tempestivo intervento congiunto dei reparti di Pronto Soccorso, Rianimazione, Radiologia e Chirurgia dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, che ha permesso di salvare due bambini vittime di un grave incidente stradale.

Secondo Giordano, questi episodi dimostrano l’eccellenza delle strutture lucane, frutto di un lavoro multidisciplinare e di una sanità che oggi garantisce cure di qualità non solo ai residenti ma anche a pazienti provenienti da altre regioni. “Un plauso va all’assessore Latronico, al direttore generale Maurizio Friolo, al direttore sanitario Andrea Gigliobianco e a tutto il personale che, con competenza e dedizione, ha riportato fiducia negli ospedali”, ha aggiunto.

L’Ugl Matera ribadisce il proprio sostegno alle politiche sanitarie regionali orientate all’innovazione, alla riduzione delle disuguaglianze territoriali e all’ammodernamento dei presidi. “Garantire standard omogenei su tutto il territorio è una priorità assoluta – ha affermato Giordano – e Latronico ha dimostrato con i fatti di credere in una sanità di prossimità e più umana”.

Conclude il segretario: “È facile segnalare ciò che non funziona, più difficile ma essenziale è raccontare ciò che va. La sanità lucana, grazie al lavoro del management e degli operatori, è tornata a essere un punto di riferimento, capace di affrontare emergenze e valorizzare il valore umano delle proprie professionalità”.

