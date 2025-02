Giordano (Ugl Matera): “Crediamo in Aliano Capitale della Cultura 2027”

MATERA – “Siamo i primi a credere nella reale possibilità che Aliano venga designata Capitale Italiana della Cultura 2027”. Lo afferma Pino Giordano, segretario provinciale dell’Ugl Matera, sottolineando come il piccolo borgo della provincia materana abbia tutte le carte in regola per ottenere il prestigioso riconoscimento.

“Aliano deve essere un esempio di come la cultura possa diventare un motore di sviluppo sostenibile, creando opportunità economiche e sociali per i suoi abitanti. Per l’Ugl, significa valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale di una comunità vibrante, capace di trasformarsi in un faro culturale per il Sud e per l’intero Paese”, spiega Giordano.

L’esponente sindacale ricorda come Aliano, legata indissolubilmente alle atmosfere descritte ne Il Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi, possa rappresentare un volano per il turismo e per il rilancio economico del territorio. “Da un senso di frustrazione per l’appartenenza di qualche decennio fa, oggi si è passati all’orgoglio di essere parte di questa terra. Investire sulla partecipazione attiva dei giovani e delle famiglie significa dare un segnale di ripresa al mondo produttivo e lavorativo, in un momento di grande difficoltà”.

Giordano sottolinea inoltre l’importanza strategica della candidatura: “Matera e il Sud giocano una parte della propria credibilità e del proprio futuro. La Basilicata non è una terra in declino, ma un territorio dalle straordinarie potenzialità e dal fascino unico, capace di attrarre l’attenzione dell’Italia e dell’Europa”.

L’Ugl Matera seguirà con attenzione l’audizione pubblica del dossier Aliano, Terra dell’Altrove, in programma domani al Ministero della Cultura. “Siamo certi – conclude Giordano – che Aliano saprà trasmettere alla Giuria la passione che la contraddistingue. Sarebbe un riconoscimento che darebbe nuovo slancio al turismo, all’occupazione e alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale, proiettando la Basilicata verso nuovi orizzonti di crescita e notorietà”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author