Giordano (Ugl Matera): “Cifarelli e compagni? Mercanti di poltrone”

Il segretario provinciale: “Inciucio senza programmi né coerenza. Un Pd in crisi cerca accordi senza identità”

“A Matera si sta consumando una delle pagine più imbarazzanti degli ultimi tempi”. Così Pino Giordano, segretario provinciale dell’Ugl di Matera, commenta il quadro politico in vista del ballottaggio puntando il dito contro la coalizione guidata da Roberto Cifarelli.

Secondo Giordano, “al centro di questo teatrino c’è una coalizione esperta nell’arte del trasformismo”. Il sindacalista critica aspramente l’atteggiamento di Cifarelli, accusato di “picconare la sanità materana ignorando i progressi ottenuti grazie al lavoro dell’assessore regionale Cosimo Latronico, dimenticando educazione, garbo e competenza amministrativa”.

Giordano sottolinea anche l’ambiguità politica di alcuni esponenti che, “pur sostenendo il centrodestra in Regione Basilicata, a Matera tentano ora di rifarsi una verginità politica appoggiando il centrosinistra.” Critiche anche al Partito Democratico, reo di “non aver presentato neppure la lista, consumando ora uno psicodramma interno”.

“È questa la serietà che si vuole offrire agli elettori materani?” si chiede Giordano, che definisce l’attuale quadro politico un “mercato di poltrone, dove gli accordi vengono stipulati non sui programmi ma su interessi personali”.

Per questo, l’Ugl invita i cittadini “ad aprire gli occhi su un inciucio senza identità, senza coerenza e senza rispetto per gli elettori.” Giordano conclude esortando a sostenere Antonio Nicoletti, definito “un uomo libero e coerente che non ha bisogno di nascondersi dietro simboli riciclati o alleanze posticce”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author