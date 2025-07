Giordano (Ugl): “Curarsi in Basilicata deve diventare realtà per tutti”

“La salute deve essere un diritto garantito a tutti, non un privilegio da chiedere come favore”. È cosi che Pino Giordano, segretario provinciale dell’Ugl Matera, ha voluto esprimere apprezzamento per l’impegno di Cosimo Latronico, assessore regionale alla salute, ma anche richiamare l’attenzione sulle criticità ancora da risolvere nel sistema sanitario lucano.

Secondo Giordano, il progetto sanitario che la Regione sta mettendo in campo rappresenta “una sfida ambiziosa”, che si sta concretizzando con sacrifici significativi e interventi importanti, come il nuovo servizio di elisoccorso attivo sul territorio, dotato di elicotteri di ultima generazione. Tuttavia, ha ribadito, resta evidente come il diritto costituzionale alle cure sia stato per anni negato a tanti cittadini della Basilicata, soprattutto nelle aree interne.

“La sanità nei presidi di Matera e Potenza sta lentamente uscendo da una fase di grave difficoltà, ma è ora di accelerare”, ha dichiarato Giordano chiedendo, in particolare, il rafforzamento della rete ospedaliera e territoriale, oltre alla valorizzazione delle strutture di alta complessità, con status specifici e risorse dedicate.

Il sindacato si dice pronto a collaborare con l’assessorato, contribuendo con proposte costruttive e visione strategica. Obiettivo dichiarato: porre fine al fenomeno dei “viaggi della speranza”, che costringono ogni anno migliaia di lucani a spostarsi fuori regione per ricevere cure specialistiche.

“Siamo convinti che con l’impegno condiviso si possano creare le condizioni per curarsi in Basilicata con tempestività, sicurezza e qualità. L’Ugl Matera sarà sempre parte attiva in questo percorso, per riportare il cittadino al centro del sistema salute”, conclude Giordano.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author