Giordano (Ugl): “Centrosinistra senza credibilità, sanità lucana in buone mani”

MATERA – «Fa sorridere vedere il centrosinistra, perennemente diviso e litigioso, cercare compattezza solo per attaccare il centrodestra. Dimenticano però che sei anni fa abbiamo ereditato una Regione in crisi e un popolo che chiedeva cambiamento, ribadito anche nel voto dello scorso aprile». A dichiararlo è Pino Giordano, segretario provinciale dell’Ugl di Matera, in una nota sulla crisi politica in Regione Basilicata.

Secondo Giordano, il centrosinistra non può permettersi «di dispensare pillole di saggezza o ironia, proprio mentre la Basilicata sta affrontando un profondo rinnovamento, soprattutto in sanità». Un settore che, sottolinea il sindacalista, l’assessore regionale Cosimo Latronico sta riformando con impegno e responsabilità, nonostante le difficoltà storiche.

Giordano elenca gli interventi già avviati: potenziamento dei Piani Sociali di Zona, oltre 220 milioni di euro stanziati, circa 1.800 assunzioni in arrivo, attivazione delle Centrali Operative Territoriali e degli Ospedali di Comunità, attenzione alla prevenzione oncologica e contrasto alla mobilità passiva. «Un lavoro concreto – aggiunge – che guarda alle reali esigenze di una popolazione che invecchia e che necessita di un sistema sanitario moderno e territoriale».

Tra le azioni più recenti, Giordano cita il contratto con la specialistica ambulatoriale e l’approvazione del nuovo Piano sangue. «Il centrodestra sta facendo bene – conclude – e la sanità lucana è finalmente in buone mani».

