Giordano Anguilla: “Panchine da sostituire, non da eliminare”

Parla di polemiche inutili e sterili che nascondono invece risultati importanti raggiunti dall’attuale Amministrazione. Il vicesindaco di Lecce Roberto Giordano Anguilla interviene sulla polemica politica scatenata dalla notizia relativa alla decisione di togliere le panchine su via Trinchese. “Toglieremo quelle – dice l’assessore- perché noi, a differenza dei nostri predecessori, ascoltiamo i cittadini che ci segnalano che quel tipo di panchine sono utilizzate come lettino per il bivacco notturno”. Sostituite dunque, non eliminate, promette. E si sta pensando a delle fioriere con delle sedute più strette. Poi sottolinea invece l’importante risultato sui tempi della chiusura del cantiere

