Gioielleria assaltata a Ostuni, ladri in fuga dopo inseguimento

La banda ha sfondato le vetrine con una mazza facendo razzie: bottino da quantificare
Colpo nella notte di mercoledì 3 settembre in pieno centro a Ostuni (Brindisi), dove una banda composta da almeno tre persone ha preso di mira una gioielleria poco dopo le 3.30.
I malviventi, giunti a bordo di un’Audi A6, hanno sfondato con una mazza la vetrina del negozio e in pochi istanti hanno fatto razzia di gioielli. L’allarme ha fatto scattare l’intervento immediato di polizia e carabinieri, che sono giunti sul posto in pochi secondi.
Ne è nato un breve inseguimento nelle vie cittadine, ma i ladri sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Il bottino non è ancora stato quantificato.
Gli investigatori hanno già acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza e sono al lavoro per risalire ai responsabili del furto.
