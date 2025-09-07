Gioia: “RSA Ostuni, costi fuori controllo se si assumono tutti”

Si rianima lo scontro politico sulla vicenda dell’internalizzazione della RSA di Ostuni. A intervenire è Tommaso Gioia, che punta il dito contro le posizioni del consigliere Fabiano Amati, accusato di diffondere informazioni fuorvianti.

“L’internalizzazione è possibile, ma solo se economicamente vantaggiosa” afferma Gioia sottolineando come l’assunzione di tutto il personale renderebbe l’operazione insostenibile. Il direttore generale della ASL di Brindisi, spiega, ha già chiarito che la convenienza viene meno in caso di assunzioni totali. Successivamente, la Regione Puglia, attraverso il Dipartimento competente, ha fissato a 31 le unità da internalizzare, motivando così la scelta di non procedere a una nuova gara.

Per Gioia, la verità è chiara: “Con l’assunzione completa i costi aumenterebbero di oltre 500mila euro, una cifra insostenibile per una Regione in piano di rientro e per un servizio che non rientra nei LEA”.

Oltre al danno economico, aggiunge, c’è il rischio che una ventina di lavoratori restino senza occupazione. “Sottrarre risorse a ospedali e pronto soccorso per destinarle a una RSA è una scelta scellerata, che non possiamo condividere”.

Il dirigente chiede trasparenza: “Amati conosce bene la posizione della ASL e i limiti imposti dalla Regione, ma non lo dice ai lavoratori. Noi siamo pronti a un confronto pubblico, documenti alla mano. Abbiamo certezze, non dubbi”.

Gioia conclude avvertendo che eventuali spese extra rispetto a quelle previste dalla gara non saranno tollerate: “Se qualcuno proverà a spendere anche un solo centesimo in più, ci saranno conseguenze chiare e inevitabili. Giù le mani dalla ASL di Brindisi”.

