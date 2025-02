Gioia del Colle, Turco: “Urso si assuma responsabilità e salvi AC Boilers”

Il senatore Mario Turco (M5S) attacca Aldolfo Urso, ministro delle imprese e del made in Italy, sulla crisi di AC Boilers (ex Ansaldo) e chiede un intervento immediato per evitare la chiusura dello stabilimento di Gioia del Colle (BA).

Turco, dopo aver partecipato a una riunione al Ministero, denuncia l’inerzia del Governo: “L’azienda sembra intenzionata a chiudere lo stabilimento, mentre il ministro Urso non propone soluzioni, ignorando il destino dei lavoratori. Un anno fa ha avallato il passaggio a un fondo d’investimento tedesco che ha usufruito di fondi pubblici senza garantire investimenti. Ora si annuncia la chiusura del sito pugliese e si teme per quello di Gallarate (VA)”.

Il M5S chiede la reindustrializzazione del sito per evitare la delocalizzazione delle commesse in Polonia e Cina. “Non possiamo permettere che il patrimonio industriale italiano venga smantellato. Il Governo intervenga subito per tutelare lavoratori e stabilimenti”, conclude Turco.

