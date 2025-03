Gioia del colle, si ribalta con l’auto: non è grave

GIOIA DEL COLLE – Si ribalta con l’auto forse per una manovra azzardata. È successo sabato sera a Gioia del Colle, in viale Federico II. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre l’uomo dalle lamiere del mezzo. Portato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita.

