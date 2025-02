Gioia del Colle, incidente mortale: rinviato evento di Carnevale

Il sindaco di Gioia del Colle, Giovanni Mastrangelo, ha disposto il rinvio di un evento del cartellone del Carnevale in segno di lutto per il tragico incidente stradale avvenuto la scorsa notte, in cui hanno perso la vita due persone.

Le vittime sono Klajdi Malaj, 19enne di origini albanesi residente a Gioia del Colle, e Filippo Nettis, 44 anni, di Acquaviva delle Fonti. I due erano alla guida di altrettante auto coinvolte in uno scontro tra tre veicoli sulla strada provinciale 82, che collega Gioia ad Acquaviva. Il giovane è morto sul colpo, mentre Nettis è deceduto poco dopo il ricovero all’ospedale Miulli.

“In segno di rispetto per il grave lutto che ha colpito la comunità, l’evento Carnevale con Gioia è stato rinviato a martedì 4 marzo”, ha annunciato l’amministrazione comunale sui social. Il sindaco Mastrangelo ha espresso il proprio cordoglio e la vicinanza alle famiglie delle vittime, sottolineando il dolore dell’intera comunità per la tragedia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author