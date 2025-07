Gioia del Colle, in fiamme sottano abbandonato

GIOIA DEL COLLE – Un’ora di lavoro per i vigili del fuoco che questa mattina sono intervenuti per domare le fiamme all’interno di un sottano abbandonato tra le strade della città vecchia di Gioia del Colle, nel Barese. Il locale, senza porta e senza – a quanto pare – un legittimo proprietario – è da tempo ricettacolo di rifiuti di ogni tipo diventando una vera e propria discarica. Non è la prima volta che i pompieri intervengono in quei locali.

