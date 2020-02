Gioia del Colle | In fiamme auto dei carabinieri

Condividi

Per cause ancora da accertare nella notte sono andate in fiamme un’auto civetta dei carabinieri e l’auto privata di un militare: le vetture erano parcheggiate l’una di fronte all’altra nell’area di sosta riservata alle auto dei Carabinieri in piazza Umbero a Gioia del Colle. Non si esclude, al momento, la matrice dolosa. Secondo una prima ricostruzione a prender fuoco per prima è stata l’auto civetta, poi le fiamme si sono propagate sull’altra vettura. Tre giorni fa, mezzo chilo di tritolo era stato piazzato sotto un auto di un brigadiere di Ruvo in servizio alla compagnia di Andria. Rispetto a tale episodio sul quale indaga la Direzione Distrettuale Antimafia di Bari si ipotizza la matrice mafiosa.