Gioia del Colle, 17enne morto dopo incidente dona organi e salva vite

Un 17enne di Gioia del Colle, morto nella serata di giovedì 17 luglio all’Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti a cinque giorni di distanza da un grave incidente stradale in monopattino, ha donato i suoi organi: cuore, fegato, reni e cornee.

A rendere possibile la donazione sono stati i genitori, che in un momento di immenso dolore hanno scelto di offrire una nuova possibilità di vita ad altri. La notizia è stata diffusa dallo stesso Ospedale Miulli, che ha seguito l’intero percorso clinico.

“In un momento di immensa sofferenza, la famiglia ha compiuto un gesto di straordinaria generosità scegliendo la via della donazione degli organi. A loro va la nostra più sincera partecipazione e la profonda riconoscenza per un atto che ha saputo trasformare la tragedia in un dono di vita”, si legge nella nota dell’ente ospedaliero.

I destinatari degli organi sono bambini di età compresa tra i 10 e gli 11 anni, mentre le cornee sono state inviate alla Banca degli occhi di Mestre, dove saranno utilizzate per restituire la vista a pazienti in attesa di trapianto.

Il prelievo è stato descritto come “un percorso complesso che ha coinvolto l’intera struttura ospedaliera, sia nel momento dell’accertamento della morte sia in quello del prelievo degli organi”, sottolinea ancora la direzione sanitaria.

“Pur nell’estremo dolore di queste ore, gesti di questa grandezza ci ricordano il profondo significato della solidarietà e della vita che rinasce grazie all’altruismo”, conclude la nota dell’ospedale.

Il giovane, vittima di un incidente in monopattino, era stato ricoverato in gravi condizioni e assistito per giorni nella struttura di Acquaviva. La sua storia ora si lega a quella di altri giovani, ai quali è stata offerta una nuova possibilità grazie a un atto di coraggio e amore.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author