GIOIA DEL COLLE – Rombo di motori nel cuore di Gioia del Colle. Il raduno nazionale dedicato ai cultori e ai possessori di auto d’epoca promosso da ACI Storico tocca nuovamente il tacco dello stivale con la tappa dal titolo “Gioia Federiciana”, organizzata dall’Automobile Club Bari Bat e Club Aci Storico Targa Puglia. le auto d’epoca sono partite in corteo per visitare i luoghi più caratteristici del territorio, in particolare, il Parco Archeologico di Monte Sannace. Il percorso ha avuto una lunghezza complessiva di Km 20 su strade aperte al traffico. La scelta di Gioia del Colle non è stata casuale in quanto a metà strada tra la costa adriatica e quella jonica e tra le città di Bari, Taranto e Matera.