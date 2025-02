Gioia del Colle, impatto frontale sulla provinciale 82: due morti

GIOIA DEL COLLE – È di due morti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto stanotte a Gioia del Colle sulla Strada Provinciale 82 per Acquaviva delle Fonti.

Intorno a mezzanotte due auto sono entrate in collissione frontale con gravi conseguenze. Immediatamente sul posto due squadre di vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere con cesoie idrauliche e divaricatori un uomo quarantenne che è stato portato dal 118 all’ospedale Miulli di Acquaviva in condizioni disperate dove purtroppo, è morto poco dopo l’arrivo.

Nell’altra auto c’era un ventenne: per lui non c’era niente da fare. Il lavoro di messa in sicurezza e assistenza alle forze dell’ordine, che dovranno ricostruire l’accaduto, è durato fino alle 5 di stamattina.

