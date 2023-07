Giochi: Perrini, ‘Chi gioca allo sfascio non ama Taranto’

“Giocare allo sfascia tutto è facile e se è quello che intende fare il presidente Emiliano per poi dire: i Giochi del Mediterraneo non si fanno per colpa del Governo Meloni… è fare un danno non solo a Taranto, ma alla Puglia.

“Ma quando si gioca a sfasciare bisogna avere la memoria lunga e ricordarsi di quanto detto e scritto quando il ‘pallone’ dei Giochi era in loro mano. Un esempio? Il 12 aprile scorso quando Sannicandro era il direttore del Comitato, e quindi aveva il coordinamento di tutto, ai Comuni scriveva (e minacciava) che dovevano realizzare i progetti con i fondi propri, pena l’esclusione dal masterplan. Oggi che è stato commissariato, e il coordinamento è passato nelle mani di Ferrarese, rilascia interviste nelle quali dice che ‘i progetti esecutivi non si possono fare se non c’è copertura finanziaria”. Sannicandro deve spiegare perché con lui i Comuni li dovevano mettere di tasca propria (così come hanno fatto alcuni che hanno già trasmesso i progetti) e ora per altri si devono aspettare i soldi del Governo? A che ‘gioco’ sta giocando Sannicandro e gli altri?

“E allora l’ennesimo invito che rivolgo – a chi ama Taranto e vuole davvero realizzare i Giochi e non preparare campagne elettorali – è a impegnarsi (ognuno nel proprio ruolo e con le proprie competenze) a lavorare seriamente tutti insieme: qui in ballo ci sono I Giochi del Mediterraneo non il Teatrino della politica!”

