Taranto, Giochi Mediterraneo, un milione di euro per due campi basket

La giunta comunale di Taranto ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di due campi da “basket 3×3” nell’area della Villa Peripato, opera ricompresa nel primo Masterplan delle opere essenziali dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 (importo pari a un milione di euro). Si spiana così la strada – è detto in una nota del Comune – alla redazione del progetto esecutivo che, una volta ottenuto l’ok, permetterà la pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori.

L’opera, prevista nell’area “in cui – si aggiunge – è attualmente ubicata una piscina non più funzionale e visibilmente segnata dall’usura del tempo, sarà completata dalla riqualificazione dell’ingresso principale in piazza Kennedy, con il recupero degli ex bagni pubblici al piano terra, l’allestimento di un infopoint e l’installazione di un ascensore per l’accesso dal piano stradale ai Giardini”.

I lavori, conclude il Comune, “avranno come obiettivo non solo la riqualificazione di una suggestiva area della Villa Peripato, ma anche il miglioramento degli spazi per pratiche sportive outdoor e di aggregazione al servizio dei cittadini”.

