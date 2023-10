Giochi Mediterraneo: Melucci apre al Governo, ‘Massima disponibilità’

Il Comune di Taranto, a seguito degli incontri istituzionali intercorsi dallo scorso mese di luglio, ha avviato la propria costruttiva collaborazione tecnico-amministrativa con il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, culminata nella rimodulazione dei progetti e delle relative coperture finanziarie riferibili agli impianti sportivi insistenti nel capoluogo ionico, come formulata in data 17 ottobre presso la stessa struttura commissariale, per un budget che ormai dovrebbe sfiorare i 100 milioni di euro.

In questi mesi di lavoro e confronto, il Governo e il CONI hanno sollevato l’esigenza di una rivisitazione della governance del Comitato organizzatore di Taranto 2026, confermando in ultimo lo scorso 18 ottobre a Roma a tutti i partner istituzionali della importante manifestazione internazionale, l’impegno dell’esecutivo nazionale a integrare rapidamente, per quanto possibile, la provvista economica, in aderenza ai principi e agli elementi fondanti dell’originale Masterplan di candidatura presso il CIJM.

Degli sforzi compiuti sin qui in favore del capoluogo e dell’area ionica, l’Amministrazione comunale intende ringraziare la Regione Puglia e il Governo, con tutte le loro rispettive componenti.

Nel particolare, circa la nuova governance, il Comune di Taranto ha raccomandato alle parti grande prudenza e senso di responsabilità, soprattutto in vista del ridotto tempo a disposizione, dei richiami degli organismi sportivi internazionali e delle risorse pubbliche già impegnate per l’organizzazione e le progettazioni. Fatte salve queste considerazioni e il corretto trasferimento di ogni credenziale e obbligazione in capo al revisionato ovvero nuovo modello di gestione, l’Amministrazione comunale non ha rilievi ulteriori da sollevare e confermerà questa disponibilità a tutte le controparti che converranno alla riunione del pomeriggio odierno.

Così in una nota Rinaldo Melucci, Sindaco del Comune di Taranto e Presidente della Provincia di Taranto

