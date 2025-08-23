Giochi Mediterraneo, Iaia (FdI): “M5S inventa critiche sterili”

“Il Governo Meloni ha salvato i Giochi con 200 milioni e cantieri record, il Movimento lavora di fantasia”

Nuovo capitolo nello scontro politico sui Giochi del Mediterraneo 2026. Il deputato di Fratelli d’Italia, Dario Iaia, ha replicato con toni duri al Movimento 5 Stelle, accusato di “vivere di fantasia e alimentare polemiche sterili”.

“È paradossale assistere ancora oggi ad attacchi puerili in merito ai Giochi. Invece di essere uniti per un obiettivo comune si continua a polemizzare”, afferma Iaia, ricordando come “il Governo Meloni, con i ministri Raffaele Fitto e Andrea Abodi, insieme al commissario Massimo Ferrarese, al direttore generale Carlo Molfetta e alla struttura, abbia salvato i Giochi che, a fine 2023, erano già stati destinati altrove dal Comitato internazionale per inerzia del precedente comitato”.

Il parlamentare sottolinea che l’esecutivo ha impegnato “ulteriori 200 milioni di euro” e che in soli “36 mesi si sta recuperando ciò che nei 48 precedenti non era stato neppure avviato”. I cantieri, assicura, termineranno nei prossimi dieci mesi.

Iaia giudica “assurdo” criticare il lavoro fatto: “Se davvero si voleva un villaggio olimpico o il prolungamento dell’autostrada, bisognava mettere risorse molto superiori ai 150 milioni stanziati all’epoca dal Governo Conte II, insufficienti persino per i soli Giochi. Il Governo Meloni è intervenuto per implementare i fondi”.

“Stiamo ottenendo risultati concreti e questo fa rosicare molti. Ormai, pur di criticare, si arriva persino a inventare”, ha concluso il deputato di Fratelli d’Italia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author