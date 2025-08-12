Giochi Mediterraneo 2026: Completata la pubblicazione di tutti i bandi per gli impianti

TARANTO – Con la pubblicazione degli ultimi due bandi, si conclude oggi l’intero iter di gara per la realizzazione degli impianti sportivi dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026.
Il Commissario Straordinario Massimo Ferrarese ha disposto la messa online, sulla piattaforma Traspare, delle gare relative a:
• Centro Nautico Torpediniere di Taranto: lavori per € 9.477.056,00 più € 2.733.266,00 in opere complementari;
• Copertura dello Stadio “Ettore Giardiniero” di Lecce: lavori per € 18.460.240,00.
Le offerte potranno essere presentate entro le ore 13.00 del 5 settembre 2025.
Con queste due nuove procedure, salgono a 41 le gare complessive pubblicate, segnando un traguardo fondamentale verso l’organizzazione completa delle infrastrutture sportive in vista dell’evento del 2026.
potrebbe interessarti anche
Massafra, sgombero di una tendopoli a Verdemare
Taranto: violenza sessuale verso donna affetta da parkinsonismo, 60enne ai domiciliari
Canoa Sprint a Taranto 2026: Il Mar Piccolo conquista la Federazione Internazionale
Rapina violenta in pieno centro a Taranto: un arresto
Porto di Taranto, Gugliotti: “Cma CGM resta, istituzioni unite per il rilancio”
Ex Ilva, FdI attacca il PD: “Spaccati e incoerenti, danneggiano ambiente e lavoro”