12 Agosto 2025

Giochi Mediterraneo 2026: Completata la pubblicazione di tutti i bandi per gli impianti

Giovanni Sebastio 12 Agosto 2025
﻿TARANTO – Con la pubblicazione degli ultimi due bandi, si conclude oggi l’intero iter di gara per la realizzazione degli impianti sportivi dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026.

Il Commissario Straordinario Massimo Ferrarese ha disposto la messa online, sulla piattaforma Traspare, delle gare relative a:
• Centro Nautico Torpediniere di Taranto: lavori per € 9.477.056,00 più € 2.733.266,00 in opere complementari;
• Copertura dello Stadio “Ettore Giardiniero” di Lecce: lavori per € 18.460.240,00.

Le offerte potranno essere presentate entro le ore 13.00 del 5 settembre 2025.

Con queste due nuove procedure, salgono a 41 le gare complessive pubblicate, segnando un traguardo fondamentale verso l’organizzazione completa delle infrastrutture sportive in vista dell’evento del 2026.

Giochi Mediterraneo 2026: Completata la pubblicazione di tutti i bandi per gli impianti

