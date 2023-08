Giochi: Mazzariello e Castronovi, ‘Insieme per il bene di Taranto’

Si è tenuto, nella serata di lunedì 28 agosto ed è durato due ore circa, l’incontro tra il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, e il commissario straordinario per i Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, finalizzato ad affrontare tutti i nodi relativi agli impianti da realizzare o riqualificare in vista dell’importante manifestazione sportiva internazionale del 2026.

Il confronto è servito a creare un clima più disteso ed a programmare i prossimi interventi: “Siamo felici dell’esito positivo dell’incontro – fanno sapere con una nota congiunta Michele Mazzariello e Paolo Castronovi, rispettivamente capogruppo di Taranto Popolaree Socialisti e Repubblicani – perché da adesso in poi bisogna unire le forze e non perdere un appuntamento storico per la nostra città. Con i fondi che arriveranno bisognerà pianificare la realizzazione e gli interventi per le strutture interessate ai Giochi e, come ha rivelato il sindaco, per la piscina olimpionica, il centro degli sport nautici e le due palestre Ricciardi e Paolo VI ci sono già i piani di fattibilità economica. Per la realizzazione del nuovo stadio il prossimo 7 settembre ci sarà un incontro con i tecnici: Taranto Popolare e Socialisti e Repubblicani sono favorevoli alla creazione di un nuovo impianto dopo tutte le opportune verifiche riguardanti la sua sostenibilità”.

Mazzariello e Castronovi chiudono la nota con un messaggio per la città: “Dopo anni di sofferenze, questa città è pronta ad accogliere tante opportunità: il compito di tutti, istituzioni in primis, sarà quello di saperle cogliere nella migliore maniera possibile. Insieme si può”.

