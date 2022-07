Roma – L’Algeria saluta i Giochi del Mediterraneo e passa il testimone all’Italia. A Taranto. Allo Stadio Olimpico di Orano, teatro della cerimonia di chiusura, cala il sipario sulla 19ᵃ edizione dei Giochi. Sono le 22:30 ad Orano, le 23:30 a Taranto, quando il sindaco della città algerina Benkada consegna al primo cittadino del capoluogo ionico, la bandiera dei Giochi del Mediterraneo. Un atto che battezza ufficialmente il quadriennio dedicato all’organizzazione della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo. Quella bandiera arrivata in Italia a bordo dell’ita Airways e portata tra le mani dal sindaco Melucci torna ad essere ospitata nel Belpaese dopo ben 29 anni. Torna il Puglia dopo l’edizione disputata a Bari nel 97 e campeggerà dal balcone di Palazzo di Città a Taranto. Per l’Italia e per il Coni è una grande scommessa, non solo sportiva ma anche organizzativa