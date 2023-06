CRACOVIA – Importante risultato per la sciabolatrice azzurra, originaria di Francavilla Fontana, Eloisa Passaro ai Giochi Europei di Cracovia 2023. Le competizioni individuali si sono chiuse con una medaglia di bronzo nella sciabola femminile, si tratta della prima medaglia per l’Italia in questa competizione. Eloisa Passaro, giunta in Polonia per sostituire Michi Battiston, è salita sul terzo gradino del podio, dopo un percorso di tutto rispetto, conclusosi in semifinale dall’ucraina Olga Kharlan, poi vincitrice dell’oro.

La sciabolatrice 26 enne ha ottenuto quattro vittorie e due sconfitte nella fase a gironi, esprimendo una buona scherma. Passaro ha eliminato la belga Corteyn per 15-9, dando poi continuità al suo percorso con un netto 15-4 inflitto alla bulgara Neikova. Determinata, decisa a prendersi una medaglia, nel match che metteva in palio la certezza d’un posto sul podio l’azzurra ha sconfitto con il punteggio di 15-9 l’ungherese Katona, volando così in semifinale. Qui Eloisa ha lottato alla pari contro Olga Kharlan, cedendo solo nelle battute conclusive per 15-12.

