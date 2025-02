Giochi, Di Gregorio: “Scelta irresponsabile di Melucci, ma evento procede”

Nonostante il ritiro del Comune di Taranto dalla realizzazione degli impianti per i Giochi del Mediterraneo 2026, l’organizzazione dell’evento prosegue grazie all’impegno della Regione Puglia. Lo dichiara Vincenzo Di Gregorio, consigliere regionale del PD e presidente della II Commissione consiliare.

“La decisione del sindaco Melucci di sfilarsi da un progetto così importante è irresponsabile e incomprensibile – prosegue Di Gregorio –, ma la Regione Puglia continuerà a garantire la realizzazione delle infrastrutture previste”.

“Proprio domani (mercoledì 5 febbraio, ndr), a Bari è stata convocata una riunione per discutere due impianti fondamentali: la palestra polifunzionale 4.0 nel quartiere Paolo VI e il Centro Nautico nell’ex Stazione Torpediniere. Entrambi i progetti, finanziati interamente dalla Regione nell’ambito dell’Accordo di Coesione siglato il 29 novembre scorso, prevedono un investimento di oltre 24 milioni di euro”, aggiunge Di Gregorio.

“La palestra, con un costo di circa 12,4 milioni di euro, sarà un punto di riferimento per lo sport giovanile e la cultura, contribuendo alla prevenzione della devianza minorile. Il Centro Nautico, invece, richiederà 11,7 milioni di euro e rientra nel più ampio progetto di riqualificazione del waterfront dell’ex banchina Torpediniere, comprendente anche la realizzazione di un parcheggio multipiano da 342 posti per migliorare la viabilità del Borgo”.

Di Gregorio conclude sottolineando come “i Giochi rappresentino un’enorme opportunità per Taranto, che evidentemente il sindaco Melucci non riesce a cogliere. Il disimpegno del Comune è una scelta illogica, segnale di un’amministrazione ormai al capolinea”.

