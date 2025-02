Giochi del Mediterraneo: Taranto si prepara ad accogliere i turisti

L’amministrazione comunale, il Comitato organizzatore e gli operatori del settore alberghiero ed extralberghiero sono al lavoro per garantire la migliore accoglienza ai visitatori che arriveranno a Taranto in occasione dei Giochi del Mediterraneo 2026.

Ieri pomeriggio, presso la Direzione Sviluppo Economico del Comune, si è tenuto un incontro strategico coordinato dal vicesindaco Gianni Azzaro e dall’assessore Angelica Lussoso. Presenti anche Carlo Molfetta, direttore generale del Comitato organizzatore, i principali rappresentanti delle strutture ricettive e le associazioni di categoria.

Obiettivo della riunione: pianificare l’offerta turistica per far fronte all’imponente afflusso di visitatori previsto durante la manifestazione. Secondo le stime, nelle due settimane di competizioni si attendono tra le 150mila e le 200mila persone, con il picco massimo previsto per la cerimonia di apertura. Per questo motivo, è stata chiesta agli albergatori una risposta tempestiva sulla disponibilità di posti letto e sull’elenco delle strutture ricettive operative già a partire dai prossimi mesi, per ospitare staff e funzionari del Comitato. Gli operatori del settore si sono impegnati a fornire le informazioni richieste entro dieci giorni e hanno annunciato l’adozione di una tariffazione univoca in base alla categoria degli alloggi.

Durante l’incontro si è discusso anche di viabilità e parcheggi. Tra le ipotesi al vaglio, l’utilizzo dell’ex Stazione Torpediniere come area di sosta e un potenziamento del trasporto pubblico per agevolare gli spostamenti dei visitatori.

Le parti si ritroveranno nuovamente a maggio per un aggiornamento sulla pianificazione logistica e organizzativa dell’evento. Taranto, già proclamata Città Europea dello Sport 2024, punta così a rafforzare la sua vocazione internazionale attraverso lo sport e un’accoglienza all’altezza di un evento di portata mondiale.

