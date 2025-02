Giochi del Mediterraneo: sopralluogo Corte dei Conti sui cantieri

Taranto – La Corte dei Conti ha effettuato oggi, giovedì 13 febbraio, un sopralluogo presso i cantieri dello stadio del nuoto e dello stadio Iacovone, nell’ambito dell’esercizio del controllo concomitante, per monitorare lo stato di avanzamento dei lavori in vista dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.

Al termine dell’ispezione, i magistrati istruttori hanno partecipato a una riunione con Massimo Ferrarese, commissario straordinario per i Giochi, negli uffici della struttura commissariale. L’incontro è servito per fare il punto sull’attuazione degli interventi finanziati dal Governo per garantire il rispetto delle tempistiche e l’efficienza nell’organizzazione dell’evento.

