Giochi del Mediterraneo: Regione Puglia rifiuta ruoli supplementari

La Regione Puglia non accetterà ruoli supplementari nel comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo. Lo ha chiarito in una nota ufficiale, ribadendo il proprio “sostegno incondizionato” all’evento e la “leale collaborazione” con il Governo e il Commissario designato. La decisione, motivata da valutazioni istituzionali e politiche, è definitiva e non ritrattabile.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author