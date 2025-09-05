Giochi del Mediterraneo, Perrini: “Subito un piano per il futuro degli impianti”

Il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia incontra a Roma il ministro Foti: “Serve una gestione chiara, evitiamo l’abbandono post-evento”

TARANTO – I Giochi del Mediterraneo 2026 si avvicinano, ma c’è già chi guarda oltre. Renato Perrini, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, ha incontrato nei giorni scorsi a Roma il Ministro per i Fondi di Coesione, Affari europei e PNRR, Tommaso Foti, per affrontare un tema strategico: il futuro degli impianti sportivi realizzati in vista della manifestazione.

«La riuscita dell’evento è ormai fuori discussione – spiega Perrini – grazie anche al lavoro del commissario Massimo Ferrarese. Ma fin dal 2019 ho voluto porre l’attenzione su ciò che accadrà dopo: non possiamo permetterci di costruire cattedrali nel deserto».

Perrini ha sottolineato come il Governo Meloni abbia messo in campo risorse significative, più di quelle stanziate dai governi precedenti. «Stiamo però ancora aspettando – aggiunge – i 50 milioni promessi dalla Regione Puglia. E intanto è urgente individuare, già da ora, chi gestirà gli impianti una volta spenti i riflettori sui Giochi».

L’incontro con il ministro Foti si è concluso con un impegno importante: una visita ufficiale a Taranto per valutare di persona la situazione e avviare una pianificazione congiunta per il riutilizzo delle strutture. «Vogliamo che i Giochi siano un’occasione di rinascita, non solo sportiva ma sociale e culturale, per tutta l’area jonica», ha concluso Perrini.

