Giochi del Mediterraneo, Perrini: “Serve unità, non polemiche”

“Il conto alla rovescia per i Giochi del Mediterraneo è ormai iniziato. Tra poco più di un anno, Taranto, il suo territorio e l’Italia intera saranno protagonisti di uno degli eventi sportivi più significativi del panorama internazionale. Di fronte a un appuntamento di questa portata, servirebbe fare squadra, invece assistiamo a esternazioni unilaterali e post strumentali che, al di là della polemica, sembrano avere il sapore della campagna elettorale”.

Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini, che interviene per ribadire l’importanza di una visione unitaria e condivisa in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026.

“Dal 2019 seguo con attenzione ogni fase di questo percorso, collaborando con sindaci e istituzioni, ascoltando e lavorando in silenzio. Negli ultimi mesi ho intensificato le visite ai cantieri, che stanno avanzando nel rispetto del crono programma predisposto dal commissario straordinario Massimo Ferrarese, nominato due anni fa dal Governo Meloni. Una scelta opportuna e vincente voluta dal premier Giorgia Meloni, dal ministro dello Sport Andrea Abodi e dall’allora ministro Raffaele Fitto”, ha sottolineato.

Secondo Perrini, l’azione del commissario ha segnato una svolta netta rispetto al passato: “Dal 2019 al 2023, sotto la gestione della Regione Puglia, i Giochi erano praticamente fermi: tante slide, ma senza risorse né cantieri. Oggi, invece, grazie all’intervento del Governo, i fondi sono stati assegnati e i lavori sono finalmente in corso”.

Il consigliere ribadisce che “non servono polemiche ma collaborazione tra istituzioni”, affinché l’evento possa essere “una vetrina di eccellenza per la nostra Regione, per l’Italia e per i 26 Paesi del Mediterraneo coinvolti”.

“Chi alimenta divisioni non fa il bene del territorio”, conclude Perrini, “lavoriamo invece tutti insieme per raggiungere un obiettivo che può lasciare un’eredità positiva e duratura”.

