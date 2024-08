Giochi del Mediterraneo, in arrivo altri 106 milioni di euro

La Corte dei conti ha registrato oggi il secondo stralcio del programma delle opere infrastrutturali necessarie alla XX edizione dei Giochi del Mediterraneo, prevista a Taranto per il 2026. Il provvedimento che assegna ai Giochi altri 106 milioni di euro, è contenuto nel decreto dell’8 agosto del ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, e del ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, di concerto con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e d’intesa con la Regione Puglia. Lo fa sapere una nota del ministro Fitto. I 106 milioni di euro si vanno ad aggiungere allo stanziamento già previsto nel decreto dello scorso 16 aprile di circa 167 milioni di euro, per un valore complessivo di 275 milioni di euro. In particolare, con il nuovo decreto sono finanziati interventi vari per strutture sportive dedicate a calcio, tennis, sollevamento pesi, bocce, pallamano, volley, lotta e scherma.

