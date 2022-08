Sono 19 i Comuni pugliesi che hanno raccolto l’invito del comitato organizzatore e sosterranno Taranto in occasione dei Giochi del Mediterraneo del 2026. I 19 comuni affiancheranno la città di Taranto, epicentro della manifestazione, ospitando gare e allenamenti di varie discipline. Lecce metterà a disposizione lo stadio Via del Mare e il Palasport, mentre Brindisi, Conversano, Ginosa, Grottaglie, Martina Franca, Massafra, Mottola, Fasano, Conversano, Castellaneta, Leporano, Montemesola, Pulsano, San Giorgio Jonico e Avetrana metteranno a disposizione i propri palazzetti dello sport. Statte e Laterza le piste di atletica leggera, Crispiano realizzerà l’impianto di tiro con l’arco e Torricella adeguerà il proprio impianto di tiro a volo. A Taranto 2026 gareggeranno 26 nazioni con circa 4.000 atleti, oltre a tecnici, dirigenti, giudici di gara, accompagnatori, giornalisti e turisti, con una ricaduta diffusa per l’intero territorio jonico.