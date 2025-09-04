4 Settembre 2025

Giochi del Mediterraneo: fine lavori al PalaWojtyla di Martina Franca

Ottavio Cristofaro 4 Settembre 2025
Al PalaWojtyla di Martina Franca sono terminati i lavori di ammodernamento per i Giochi del Mediterraneo. C’è stato un sopralluogo tecnico da parte della struttura commissariale e noi eravamo lì con le nostre telecamere.

