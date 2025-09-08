Giochi del Mediterraneo: Ferrarese: “cantieri in linea, lavori a pieno ritmo”

TARANTO – Durante un incontro con i Ministri, il Commissario Massimo Ferrarese ha presentato un’anticipazione della relazione sull’avanzamento dei lavori per i Giochi del Mediterraneo, esprimendo grande soddisfazione per il rispetto dei tempi previsti.
“Da dicembre 2023 ad oggi, in soli venti mesi, abbiamo completato le progettazioni, eseguito le gare e avviato i cantieri: tutto procede esattamente secondo i cronoprogrammi stabiliti”, ha dichiarato Ferrarese.
Ad oggi sono già stati ultimati quattro dei quarantuno interventi previsti, e si punta a completarne trenta entro marzo. I cantieri più complessi, ha assicurato il Commissario, saranno comunque chiusi entro giugno, con alcune imprese che potrebbero persino finire in anticipo.
“Abbiamo centrato pienamente il nostro obiettivo finora”, ha concluso Ferrarese, “e continueremo a lavorare senza sosta per portare a termine ogni opera nei tempi previsti.”
potrebbe interessarti anche
Taranto, 48 dosi di droga in tasca: arrestato 21enne
Taranto, Guardia di Finanza: in diretta a Antenna Sud il saluto del Colonnello Tibollo
Montemesola, insulti omofobi contro Polizia: Adp: “Gesto vile e doppiamente offensivo”
Taranto, mostra in ricordo dell’Amm. Straulino alle Lega Navale
Martina Franca: “La Ghironda” riempie Martina Franca
Taranto, in attesa delle mosse di Jindal e Bedrock per ex Ilva