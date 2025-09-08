8 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Giochi del Mediterraneo: Ferrarese: “cantieri in linea, lavori a pieno ritmo”

Giovanni Sebastio 8 Settembre 2025
TARANTO – Durante un incontro con i Ministri, il Commissario Massimo Ferrarese ha presentato un’anticipazione della relazione sull’avanzamento dei lavori per i Giochi del Mediterraneo, esprimendo grande soddisfazione per il rispetto dei tempi previsti.

“Da dicembre 2023 ad oggi, in soli venti mesi, abbiamo completato le progettazioni, eseguito le gare e avviato i cantieri: tutto procede esattamente secondo i cronoprogrammi stabiliti”, ha dichiarato Ferrarese.

Ad oggi sono già stati ultimati quattro dei quarantuno interventi previsti, e si punta a completarne trenta entro marzo. I cantieri più complessi, ha assicurato il Commissario, saranno comunque chiusi entro giugno, con alcune imprese che potrebbero persino finire in anticipo.

“Abbiamo centrato pienamente il nostro obiettivo finora”, ha concluso Ferrarese, “e continueremo a lavorare senza sosta per portare a termine ogni opera nei tempi previsti.”

