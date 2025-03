Giochi del Mediterraneo, al via i lavori per lo stadio

“Quando ci sono le persone giuste al posto giusto e l’amore per il proprio territorio le cose si realizzano”. Non nasconde fierezza ed entusiasmo il sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone nel giorno della presentazione del progetto della copertura dello stadio di via del mare e dei lavori di riqualificazione che interesseranno anche il palazzetto Vengura. Un finanziamento- per il quale ancora una volta non è mancato il ringraziamento a Raffaele Fitto e al Governo- di 39milioni di euro pari al 14,2 per cento del totale delle risorse assegnate al commissario Massimo Ferrarese per i Giochi del Mediterraneo. A maggio la gara d’appalto per la copertura dello stadio, inizio lavori a luglio, fine lavori in 300 giorni. Una corsa, un miracolo, un risorsa che rimarrà al territorio e alle nuove generazioni

