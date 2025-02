Giochi del Mediterraneo 2026, via ai lavori per lo stadio di Lecce

Il conto alla rovescia per i Giochi del Mediterraneo 2026 entra nel vivo con l’imminente affidamento dei lavori per la riqualificazione dello stadio “Ettore Giardiniero” di Lecce. Il progetto, dal valore complessivo di 11,3 milioni di euro, prevede interventi per la messa in sicurezza, l’adeguamento igienico-sanitario, l’efficientamento energetico e il miglioramento funzionale dell’impianto.

L’iniziativa, basata sul progetto di fattibilità tecnico-economica fornito dall’Unione Sportiva Lecce nel 2023, ha ricevuto il via libera dal Rup del Comune, su incarico del commissario straordinario.

“Dopo l’avvio dei lavori al palazzetto dello sport, questo è un altro passo importante verso i Giochi del Mediterraneo,” ha dichiarato il sindaco Adriana Poli Bortone, sottolineando anche l’impegno del Comune per la realizzazione della copertura dello stadio. Poli Bortone ha ringraziato il commissario Massimo Ferrarese e le istituzioni nazionali ed europee per il sostegno al progetto.

