Giochi 2026, Perrini e Di Gregorio chiedono verifiche nei cantieri

I consiglieri regionali: “È nostro dovere istituzionale vigilare affinché ogni fase dei lavori proceda con efficienza, trasparenza e attenzione”

I consiglieri regionali Renato Perrini e Vincenzo Di Gregorio hanno richiesto ufficialmente al commissario straordinario Massimo Ferrarese un sopralluogo congiunto nei cantieri delle infrastrutture destinate a ospitare i Giochi del Mediterraneo 2026, in programma dal 21 agosto al 3 settembre.

“Abbiamo ritenuto necessario avanzare questa richiesta per verificare personalmente lo stato di avanzamento dei lavori, accertare il rispetto del cronoprogramma previsto e valutare le condizioni effettive dei luoghi in cui si svolgerà una manifestazione sportiva di rilievo internazionale”, dichiarano.

Perrini e Di Gregorio evidenziano che i Giochi non rappresentano soltanto un appuntamento sportivo di prestigio, ma anche un’opportunità concreta di rilancio per il territorio, in termini di sviluppo infrastrutturale, occupazione e visibilità.

“È nostro dovere istituzionale vigilare affinché ogni fase dei lavori proceda con efficienza, trasparenza e attenzione al bene pubblico. I cittadini meritano chiarezza”, sottolineano.

L’iniziativa dei due consiglieri mira a rafforzare il monitoraggio politico-amministrativo su un’opera strategica che coinvolge numerosi comuni della provincia di Taranto, e che richiede il rispetto di tempistiche inderogabili per garantire il regolare svolgimento dell’evento.

La richiesta arriva in un momento cruciale per la macchina organizzativa, a meno di 14 mesi dall’inizio della manifestazione. La verifica dello stato dei cantieri rappresenta, secondo Perrini e Di Gregorio, “un atto dovuto di responsabilità nei confronti della comunità”.

