Ginosa, violenza sessuale in un appartamento, individuato 42enne

GINOSA – Un grave episodio di cronaca si sarebbe consumato sul versante occidentale della provincia di Taranto. Un uomo di 42 anni, extracomunitario, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale e tentata violenza sessuale ed ora si trova in carcere a Taranto.

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe avvenuta all’interno di un’abitazione privata. Il 42 enne arrestato risulta da tempo domiciliato a Ginosa, avrebbe abusato di una donna ospite della struttura.

La vittima nel tentativo di sfuggire alla violenza si è recata senza vestiti su un balcone dell’edificio tentando di richiamare l’attenzione della gente, e così è stato, la segnalazione ai Carabinieri e’ giunta in poco tempo.

La donna è stata soccorsa e condotta in ospedale per le le ferite riportate durante la presunta violenza sessuale, le condizioni della vittima non sarebbero preoccupanti.

L’episodio si è verificato nella notte tra venerdì e sabato scorsi.

L’udienza di convalida del fermo si terrà domani a Taranto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author