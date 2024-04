Ginosa, scomparsa una donna di 39 anni: ricerche in corso

Ginosa (Taranto) vive ore di apprensione per Ramona Zinta, 39enne di cui si sono perse le tracce dalla serata di martedì 2 aprile. Da appena un giorno, la donna stava provando da cameriera nella pizzeria La Pescarella, da dove si è allontanata facendo perdere le sue tracce.

A denunciare la scomparsa di Ramona, originaria della Lettonia, è stato il figlio con cui vive a Ginosa. Qualche ora dopo la scomparsa, sarebbe stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza in una zona non distante dalla pizzeria: nelle immagini apparirebbe un po’ confusa.

Sono in corso le ricerche con l’ausilio dei cani molecolari, che al momento non si sono allontanati dalla zona della scomparsa. Di Ramona si è occupata anche la famosa trasmissione Rai “Chi l’ha visto”.

“Ho convocato in Comune il tavolo di coordinamento tecnico con Carabinieri, Polizia Locale e associazioni della Protezione Civile per concordare ogni attività utile alla ricerca di Ramona Zinta, scomparsa intorno alle 19 di ieri, 2 aprile. Le ricerche sono in corso – dice in una nota Vito Parisi, sindaco di Ginosa -. La donna si è allontanata a piedi dalla pizzeria La Pescarella, in contrada Pescarella. Aveva indosso una camicia di colore bianco, pantalone e giubbotto di colore scuro. Da allora, non si hanno più sue notizie. Ramona Zinta ha 39 anni, originaria della Lettonia, domiciliata a Ginosa: corporatura normale, altezza 1,65 mt, capelli castani, occhi verdi, carnagione chiara. Chiunque l’abbia vista, può contattare il 112”, ha concluso il sindaco Parisi.

