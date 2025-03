Ginosa Marina, una fiaccolata per ricordare la bimba di tre anni morta in ospedale

GINOSA MARINA – Una fiaccolata in memoria della bambina di tre anni scomparsa lo scorso 12 febbraio nell’ospedale di Taranto. In tanti hanno voluto participare all’evento a Ginosa Marina, in segno di vicinanza alla famiglia della piccola, ad un mese dalla tragedia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author