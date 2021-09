Ginosa Marina | Investe ciclista col furgone, poi lo aggredisce

L’episodio ha sconvolto i presenti e adesso anche le migliaia di persone che lo ricevono in chat, la condivisione è virale sui social. A Ginosa Marina, in pieno giorno, un uomo a bordo di un furgone ha investito un ciclista e non contento lo ha poi colpito anche con calci e pugni. È successo in viale Ionio. A dividere i due un passante coraggioso, la vittima è riuscita a rialzarsi. I Carabinieri, intervenuti poco dopo, avrebbero appreso che l’uomo in bici è stato preso di mira in quanto sarebbe stato artefice di diversi furti ai danni dell’aggressore. Non risulta, al momento, nessuna denuncia presentata sull’accaduto.

VIDEO