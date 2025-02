Ginosa Marina in lutto per la piccola Vittoria: folla ai funerali

GINOSA MARINA – Un’intera comunità si è stretta nel dolore per l’ultimo saluto a Vittoria, la bambina di tre anni deceduta il 12 febbraio all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove era ricoverata dal 27 gennaio con diagnosi di ascesso faringeo.

I funerali si sono svolti nel pomeriggio di giovedì 27 febbraio nella parrocchia Maria SS. Immacolata di Marina di Ginosa, in un clima di profonda commozione. Il sindaco Vito Parisi, che ha proclamato il lutto cittadino per la giornata, ha disposto la partecipazione ufficiale dell’amministrazione comunale e invitato commercianti e artigiani ad abbassare le saracinesche in segno di cordoglio.

Durante la cerimonia funebre, tra le lacrime e la commozione generale, è risuonato un messaggio di speranza durante l’omelia di Don Giovanni Nigro: “Senza la fede questo dolore non si può attraversare. Arrivederci in Paradiso, dove tu ora già sei”. Lo stesso sindaco Parisi ha annunciato che durante la prossima seduta del consiglio comunale sarà osservato un minuto di silenzio in memoria della piccola.

Nel frattempo, la Procura di Taranto prosegue le indagini per far luce sulle cause della tragedia. Il pubblico ministero Francesco Ciardo ha iscritto nel registro degli indagati dodici medici con l’ipotesi di cooperazione in omicidio colposo e colpa medica. L’autopsia, eseguita il giorno precedente dal medico legale Luigi Cipolloni insieme all’infettivologo Massimo Delfino e al pediatra Carmine Serra, chiarirà le circostanze del decesso: i risultati definitivi arriveranno entro 60 giorni, dopo gli esami istologici.

Vittoria era stata inizialmente visitata all’ospedale San Pio di Castellaneta, poi trasferita a Taranto. Durante la degenza il quadro clinico era peggiorato, tanto da richiedere una consulenza presso l’ospedale Giuseppe Moscati. Il 12 febbraio il drammatico epilogo: un arresto cardiaco improvviso, contro cui ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.

