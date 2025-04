Ginosa Marina: al via la 2′ stagione dell’Elephant Park con il “Festival del Tempo Libero”

Una giornata fuori dagli schemi tra musica, attività, food e tanto tempo libero da vivere, dove ognuno trova il proprio posto e si concede il piacere di esserci. Fervono i preparativi per la seconda edizione del “Festival del tempo libero”, in programma giovedì 1° maggio all’Elephant Park, in contrada Pizziferro a Ginosa Marina (Taranto).

Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, torna l’appuntamento con il Festival il cui fine è quello di invitare tutti e tutte a staccarsi dalla quotidianità per trascorrere una giornata all’insegna della spensieratezza, della convivialità e della socialità, in una location spettacolare e immersa nel verde.

Un grande contenitore è pronto, quindi, a diventare palcoscenico di un festival itinerante, unico nel suo genere. Con quale obiettivo? Accogliere nel miglior modo possibile l’arrivo di una nuova entusiasmante stagione estiva celebrando il valore del tempo libero.

I cancelli dell’Elephant Park apriranno alle ore 11:00, mentre la giornata proseguirà fino a sera con eventi e iniziative pensati per tutti, dai più piccoli ai più grandi. Durante l’evento, sarà possibile spaziare tra diverse attività, dai voli in mongolfiera ai laboratori creativi e artistici, dalla sfida nel soft air ai balli con la scuola di danza, dalle attività di wellness, fitness e yoga alle attrazioni del luna park, dall’equitazione all’esplorazione dei mercatini e molto altro.

Anche per questa edizione, la musica e il divertimento animeranno il party attraverso la disponibilità di cinque palchi, utili ad allietare il pubblico in ogni momento della giornata: sul palco 180g si esibiranno Francesco Farfa, Nico Lahs B2B N-Zino e Roberto Damasco B2B Donald Funk; sul palco Live canteranno Rosaria Lorusso, Gaia Rollo e Molinari, con l’aftershow firmato Club Novanta più Post Office; allo stage Kaya suoneranno Thondiz, Elle&Kline, e Phylia; lo stage Terra Latina vedrà protagonista Jo Grieco.

«Il nostro tempo merita spazio, nuove prospettive, possibilità. Per questo proponiamo un programma di musica, sport, arte, food e attività per ogni età. Abbiamo lavorato – dichiarano gli organizzatori – per rendere questo evento più inclusivo e speciale e, quindi, siamo felici di poter aprire le porte del nostro Festival, ideato per vivere il tempo libero in tutte le sue forme. Sarà una giornata di esperienze, intrattenimento e scoperta; pertanto, non vediamo l’ora di condividere questo momento di gioia e divertimento con tutti perché siamo certi che sarà una giornata che lascerà il segno».

Per gli amanti della buona cucina, da non perdere è il percorso enogastronomico con proposte street food selezionate e sapori autentici, da vivere all’aria aperta.

La registrazione all’evento è gratuita su DICE: https://dice.fm/event/92qme7-festival-del-tempo-libero-1st-may-elephant-park-ginosa-tickets.

